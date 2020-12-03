03.12.2020 (17:26)

В армейском корпусе Черноморского флота начинаются боевые стрельбы подразделений в составе отделений

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного оружия в составе отделений.

Стрельбы проходят на всех полигонах боевой подготовки, расположенных на территории Крымского полуострова.

Военнослужащие отрабатывают комплекс практических упражнений со штатным стрелковым вооружением: автоматами АК-74 и ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-7В.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км.

Также военнослужащие выполняют упражнения контрольных стрельб из вооружения бронетранспортёров БТР-82АМ на месте и в движении.

Стрельбы проходят в рамках интенсивной подготовки военнослужащих и проводятся в дневное и ночное время.

Всего в мероприятии задействовано более 1 тысячи военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

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