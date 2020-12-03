Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.12.2020 (17:23)

В Ленобласти более 200 военнослужащих ЗВО осеннего призыва приняли Военную присягу

На территории соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 200 военнослужащих призыва «Осень-2020» приняли Военную присягу. 

Для родственников призывников и гостей церемонии военнослужащими соединений были организованы статические показы вооружения и военной техники, стрелкового оружия и образцов снаряжения, которые предстоит освоить будущим мотострелкам, саперам и артиллеристам.

Военнослужащих бригад и полков поздравили фронтовики, ветераны военной службы, художественные коллективы Ленинградской области.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций в местах построения личного состава была заблаговременно проведена специальная обработка с использованием войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

В ближайшее время призывники приступят к освоению программы одиночной подготовки, где им предстоит совершенствовать ранее полученные навыки ведения огня из стрелкового оружия, выполнения строевых приемов, физических упражнений и нормативов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Свыше 50 кораблей и судов Балтийского флота отрабатывают учебно-боевые задачи в условиях базы
Военнослужащие Преображенского полка приведены к Военной присяге с соблюдением всех противоэпидемиологических мер
Военные психологи Каспийской флотилии завершили комплексное изучение личного состава молодого пополнения осеннего 2020 года призыва
Психологи ЮВО в Абхазии провели углубленное тестирование новобранцев осеннего 2020 года призыва

Метки:
Военная служба по призыву , Западный военный округ , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false