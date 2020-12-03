03.12.2020 (17:20)

Более полутора тысяч занятий по огневой подготовке пройдет в общевойсковой армии ЗВО в новом учебном году

В новом учебном году в общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, запланировано проведение более полутора тысяч практических занятий, в ходе которых военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин.

В процессе занятий обучаемые получат знания основ и правил ведения огня по появляющимся и движущимся целям из различных положений, учета поправок на метеорологические условия обстановки, обучатся занятию, оборудованию и смене огневых позиций, оказанию первой медицинской помощи и транспортировке условно раненых военнослужащих.

По завершении одиночного этапа подготовки военнослужащие выполнят более 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, примут участие в ротных и батальонных тактических учениях.

Все мероприятия боевой подготовки пройдут с соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. В целях сохранения здоровья военнослужащих, в местах выполнения упражнений будут оборудованы стационарные пункты обогрева.

Общевойсковая армия Западного военного округа была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения входят соединения и воинские части, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые, Келецко-Берлинская артиллерийская и Неманская ракетная бригады.

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