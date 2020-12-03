03.12.2020 (17:16)
На Северном Кавказе провели вакцинацию от COVID-19 медперсонала ЮВО
На территории Южного военного округа (ЮВО) медицинские специалисты 412-го военного госпиталя Минобороны России провели вакцинацию от COVID-19 во всех своих филиалах.
Проведена первоочередная вакцинация личного состава военных госпиталей, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией на Ставрополье, в Краснодарском крае, Дагестане и Чечне
Также планируется привить от COVID-19 командный состав и военнослужащих 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО), выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве.
Накануне первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали ЮВО.
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