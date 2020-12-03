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03.12.2020 (17:11)

В ноябре саперы ЗВО разминировали более 250 взрывоопасных предметов в Санкт-Петербурге и Ленобласти

  На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре текущего года мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 250 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, на частных садовых участках и в лесных массивах региона.

Кроме того, военнослужащие соединения провели инженерную разведку более 20 тыс. кв. м территории на местах совместных экспедиций с поисковыми отрядами региона, проходивших на территории Ленинградской области в рамках Всероссийской «Вахты памяти-2020». 

Все обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены установленным способом.

Военнослужащие подразделений разминирования ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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