03.12.2020 (17:06)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии написали военно-исторический диктант, посвященный Дню Неизвестного Солдата

В рамках масштабной просветительской акции, проводимой Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации, личный состав российской военной базы в Абхазии принял участие в написании военно-исторического диктанта, посвященного Дню Неизвестного солдата.

Военнослужащие разнородных подразделений проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны. Акция проводилась на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на военных полигонах Цабал и Нагвалоу.

Диктант состоял из 30 вопросов базового уровня, составленных профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны России на основе исторических фактов Великой Отечественной войны и послевоенного времени. На каждый вопрос отводилось от одной до двух минут. Время выполнения задания и вопросы демонстрировались на экране в виде слайдов с текстом и иллюстрациями. Общая продолжительность диктанта составила 45 минут.

Всего на российской военной базе для написания диктанта было организовано 5 площадок. Диктант написали более 500 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат контрактной службы и по призыву. Также показали свои знания в области истории гражданский персонал базы, члены семей военнослужащих, юнармейцы.

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