03.12.2020 (17:02)

Первые учения в зимнем периоде стартовали с артиллерийскими подразделениями в Сибири

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, провели первые учения в зимнем периоде обучения на полигоне Юргинский.

В рамках учения тактические группы совершили марш на штатной технике в район проведения учения, подготовили огневые позиции и осуществили их фортификационное оборудование. Выполнили стрельбу сосредоточенным и беглым огнем по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Огонь велся из вооружения САУ «Мста-С», САУ «Малка».

В ходе учения артиллеристы отработали вопросы организации огневого поражения целей на максимальных дальностях, совершения маневренных действий, а также взаимодействия в едином разведывательно-огневом комплексе.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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