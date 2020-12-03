03.12.2020 (16:59)

Экипажи БПМ-3 ЗВО провели первые боевые стрельбы на полигоне Мулино в Нижегородской области

Экипажи боевых машин пехоты БПМ-3 Западного военного округа провели первые боевые стрельбы в новом зимнем периоде обучения на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Военнослужащие отработали комплексное упражнение стрельб, преодолев маршрут протяженностью около 5 километров с крутыми подъемами и спусками, косогорами, проходами в минных полях условного противника и колейным мостом.

При выполнении стрельб экипажи БМП-3 вышли на огневой рубеж и сходу поразили цели, имитирующие боевую технику и жилую силу противника, расположенным на дальностях до двух километров с использованием 100-мм орудий и автоматических 30-мм спаренных пушек. Для отхода на исходный рубеж открытия огня в целях маскировки экипажи использовали унифицированную систему постановки дымовых завес «Туча».

Перед проведением боевых стрельб военнослужащие отработали нормативы по заряжанию орудия и спаренной пушки боевой машины пехоты БМП-3 и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова (ПКТ).

Всего в проведении комплексного упражнения стрельб было задействовано около 500 военнослужащих Западного военного округа.

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