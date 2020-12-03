03.12.2020 (16:48)

Армейская самбистка Марина Мохнаткина провела мастер-класс с юными воспитанниками спортцентра в Екатеринбурге

В спортивном центре самарского филиала ЦСКА в Екатеринбурге для юных самбистов ФОГ «ЦСКА-самбо» прошел мастер-класс по самбо. Его провела Заслуженный мастер спорта по самбо, семикратная чемпионка мира, победительница Кубка мира по самбо среди смешанных команд, двукратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, боец Bellator MMA Марина Мохнаткина.

Начинающие самбисты задавали много вопросов о жизни, начале карьеры и спортивных успехах армейского кумира, а также попросили дать дельный совет, как правильно тренироваться, питаться, выступать на соревнованиях, чтобы достичь таких же высоких спортивных высот.

Армейская чемпионка ответила на все интересующие вопросы детей, дала практические советы по тактике ведения боя и показала эффектные приемы на ковре.

По окончании мастер-класса Марина Мохнаткина раздала именные автографы с наилучшими пожеланиями и сфотографировалась с юными самбистами на добрую память.

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