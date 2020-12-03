03.12.2020 (15:14)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары выиграл «золото» Всероссийских соревнований по биатлону в Ханты-Мансийске

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Самара) Александр Корнев завоевал «золото» в большом масс-старте на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Ханты-Мансийске.

Турнир прошел в Центре зимних видов спорта имени Филипенко. Юниоры разыграли медали в масс-старте на 12 км.

Александр Корнев допустил четыре промаха: два раза на первом огневом рубеже и по разу на втором и третьем. Однако ошибки не помешали спортсмену завоевать «золото» масс-старта с отрывом в 17 секунд (34:10.2) от соперника. Второе место у биатлониста из Санкт-Петербурга Дмитрия Халматова с тремя ошибками на огневых рубежах (34:27.6). Третьим стал Михаил Первушин из Московской области, допустивший три промаха (34:57.7).

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