03.12.2020 (14:40)

Армейские стрелки показали отличные результаты в первый день Кубка России и Всероссийских соревнований

В Ижевске стартовали Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. В первый день турнира стрелки ЦСКА завоевали 11 медалей – четыре «золота», четыре «серебра» и 3 «бронзы».

Первую золотую медаль Кубка России в упорной борьбе взяла лейтенант Юлия Зыкова, опередив свою одноклубницу лейтенанта Юлию Каримову на последнем выстреле. Третий результат показала Дарья Вдовина.

Обладатель Кубка России Юлия Зыкова отметила, что старт был тяжелый, ведь он первый в начале сезона.

В рамках Всероссийских соревнований определились победители в трех упражнениях.

Кира Мозгалова одержала уверенную победу в олимпийском упражнении «стандартный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров» среди женщин. Юлия Алипова завоевала бронзовую награду, уступив Виталине Бацарашкиной, которая показала лучший результат в квалификации.

Армейская спортсменка также отметила, что на линии огня спортсмены находятся без масок, а вот формат церемонии награждения изменился.

В этом упражнении среди мужчин серебряным призером стал лейтенант Леонид Екимов. Лучший результат показал Дмитрий Брайко, «бронза» у Александра Алифиренко.

Впервые в России прошли соревнования смешанных пар в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. Победу одержали Кира Мозгалова и Леонид Екимов. Вторыми стали Елена Филатова и майор Алексей Климов. Замкнули тройку лидеров Екатерина Левина и Андрей Щепетков.

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