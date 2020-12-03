03.12.2020 (16:35)

Свыше 50 кораблей и судов Балтийского флота отрабатывают учебно-боевые задачи в условиях базы

В местах дислокации корабельных сил Балтийского флота в Балтийске и Кронштадте экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флота приступили к проведению корабельных учений в пунктах базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку корабля к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы.

К выполнению задач привлечён весь корабельный состав Балтийского флота - экипажи эскадренного миноносца, сторожевых кораблей, корветов, малых ракетных кораблей и катеров, десантных кораблей и катеров, противолодочных кораблей и тральщиков, патрульные катера - всего свыше 50 кораблей и судов обеспечения.

С экипажами проводятся учения и тренировки по подготовке корабля к походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования.

По завершении отработки элементов и сдачи курсовой задачи К-1 корабли Балтийского флота выйдут в морские полигоны флота для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной оперативно-тактической обстановке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице