03.12.2020 (16:28)

Военнослужащие в Сибири почтили память погибших воинов в День Неизвестного солдата

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) почтили память погибших советских и российских воинов в День Неизвестного солдата. Солдаты и офицеры общевойскового объединения совместно с командующим 41-й ОА генерал-майором Сергеем Рыжковым возложили цветы к Монументу Славы в Новосибирске.

В памятном мероприятии также приняли участие представители администрации Новосибирской области, ветеранских организаций, воспитанники патриотических движений и центров. Присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания, а затем возложили цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.

День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря с 2014 года. Именно в этот день в 1966 году в честь 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили в Москве, в Александровском саду.

Сегодня памятные мероприятия прошли во всех соединениях и воинских частях общевойскового объединения.

Соединения и воинские части 41-й ОА входят в состав ЦВО и дислоцированы на территории 7 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Кемеровская, Омская, Тюменская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

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