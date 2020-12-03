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03.12.2020 (16:19)

Военный комиссариат Саратовской области передал школьному музею книгу мемуаров Маршала Жукова

Представители военного комиссариата Саратовской области передали школьному музею книгу мемуаров советского военачальника Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Директор школы Светлана Паршина поблагодарила представителей военкомата за передачу первого издания книги Маршала Победы «Воспоминания и размышления». Данный экземпляр пополнит экспозицию музея средней школы №51 города Саратова.

В 1986 году в Саратовской школе была оборудована комната, посвященная Г.К. Жукову, а в 2006 году на ее базе создали музей легендарного полководца. Также в школе действует военно-патриотический клуб «Жуковцы», в котором учащиеся школы изучают подвиги четырежды Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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