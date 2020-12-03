03.12.2020 (15:27)

Военнослужащие Преображенского полка приведены к Военной присяге с соблюдением всех противоэпидемиологических мер

Свыше 300 военнослужащих отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени полка. В торжественном мероприятии приняли участие командование Преображенского полка, ветераны полка.

Командир полка полковник Сергей Бессонов пожелал военнослужащим быть верным Военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности.

По завершении докладов командиров подразделений о приведении вновь прибывшего пополнения к Военной присяге состоялось показательное выступление военнослужащих полка и военного образцового оркестра Почётного караула.

Затем командир полка в онлайн формате провел беседы с родителями, где рассказал о задачах, которые предстоит выполнять их сыновьям, и ответил на возникшие вопросы.

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