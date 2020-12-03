03.12.2020 (14:48)

С гранатометчиками ВВО в Забайкалье проводятся занятия с боевой стрельбой

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае начались боевые стрельбы с гранатометчиками, на которых военнослужащие учатся уничтожать живую силу и легкую бронированную технику противника.

На теоретических занятиях они изучают классификацию целей, учатся определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания.

В ходе практических боевых стрельб гранатометные расчеты ведут огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям.

При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие поражают мишени, имитирующие бронемашины условного противника.

Разведку целей и их контроль поражения проводят расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимают участие более 50 военнослужащих ВВО.

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