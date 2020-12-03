03.12.2020 (14:44)

Специалисты РЭБ ЦВО нарушили связь условного противника во время учения в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учения на полигоне Алейский нарушили связь условного противника.

По замыслу учения, военнослужащие мотострелкового соединения на штатной технике совершили марш в указанный район, где развернули полевой пункт связи. Во время отработки специальных задач специалистами РЭБ были запеленгованы источники радиоэлектронного излучения условного противника, который пытался осуществить радиоперехват. Военнослужащие провели радиоразведку и установили прицельные помехи на разведанных частотах, а также создали ложные линии связи в сети условного врага.

В ходе выполнения задач были задействованы станция связи Р-160-0,5, цифровой комплекс связи П-240И-4 «Переселенец», станция РЭБ «Житель» и «Борисоглебск», на которых военнослужащими также были отработаны нормативы по развертыванию и свертыванию комплексов.

В учении приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц военной техники.

41-й ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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