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03.12.2020 (14:33)

Около 6 тыс. военнослужащих Центрального военного округа получили служебное жилье в 2020 году

Около 6 тыс. военнослужащих ЦВО обеспечено служебным жильем в 2020 году. Об этом сообщил начальник Центрального регионального управления жилищного обеспечения Минобороны Валерий Овчаренко.

«В текущем году темпы обеспечения не снижаются, еженедельно служебное жилье получают около 100 военнослужащих Центрального военного округа. На сегодняшний день с начала текущего года уже обеспечено служебным жильем около 6 тыс. военнослужащих»- сказал Овчаренко.

По его словам, формированию фонда служебного жилья уделяется особое внимание.

При отсутствии жилых помещений военнослужащим ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилья. Размер компенсации зависит от состава семьи и региона.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Социальная защита , Жилье
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