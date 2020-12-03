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03.12.2020 (13:19)

Первые в новом учебном году ночные полеты на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнили экипажи армейской авиации ВВО

Экипажи армейской авиации ВВО выполнили первые ночные полеты в новом учебном году на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

Летчики совершили полеты на предельно малых высотах над землей - до 50 метров и отработали посадку вертолетов на неподготовленные площадки в ночное время с применением навигационных приборов.

Целью полетов была отработка упражнений максимальной скрытности от огня условного противника.

 Естественные укрытия местности позволяют наиболее эффективно проводить мероприятия по противодействию силам «противника».

В новом учебном году экипажи армейской авиации ВВО продолжат совершенствовать технику пилотирования в ночных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС) , Вертолеты
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