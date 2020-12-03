03.12.2020 (14:13)

Юнармейцы из Хакасии стали победителями Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион»

Хакасское региональное отделение Юнармии стало победителем XIX Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевизионный художественный фильм/сериал».

Фильм «Колыбельная для Сталинграда» – один из серии короткометражных фильмов, снятых к 75-летию Победы с участием юнармейцев отряда «Георгиевское поколение». В центре внимания история двух родных сестер Маши и Кати. Девочки остались без родителей и вынуждены самостоятельно выживать в суровых условиях военного времени, сразу после переломной битвы.

«Георгиевское поколение» - патриотический проект, объединивший истории о жизни разных городов в период Великой Отечественной войны.

Фильм был создан при поддержке командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, Министерства образования и науки Республики Хакасия. Кроме того, техническую поддержку оказал телеканал «РТС», а также музей ОАО РЖД на станции Абакан.

«Очень важно сегодня говорить с подрастающим поколением о героизме солдат. Пройдет 15-20 лет и эти дети будут принимать такие же судьбоносные решения для нашей страны и очень хочется, чтобы они были взвешенными, грамотными и с оглядкой на наше трагическое прошлое», - рассказала автор и идейный вдохновитель патриотического проекта Екатерина Буланова исполняющая обязанности начальника хакасского регионального отделения Юнармии.

Всего на конкурс было подано 500 работ со всей страны, отобрано для участия только 459 от 130 телекомпаний из 81 населенного пункта.

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