03.12.2020 (14:05)

Более 100 пациентов вылечили врачи мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии

Более 100 пациентов вылечили врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске (Хакасия).

На сегодняшний день мобильный госпиталь располагает необходимым запасом лекарственных препаратов, необходимых для качественного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе с хроническими заболеваниями.

На долечивание пациенты поступают из специализированных больниц Республики Хакасия. Им всем назначается необходимое лечение в зависимости от степени тяжести протекания болезни и сопутствующих патологий. В течение недели больные проходят курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья, после чего у них производят забор биологического материала для проведения ПЦР-исследования. При получении отрицательного результата больные выписываются из лечебного учреждения Центрального военного округа. Кроме этого, на базе развернутого мобильного госпиталя в интересах больниц Республики Хакасия военными специалистами проведено более 1000 ПЦР-анализов с предоставлением заключения.

Как сообщалось ранее, во временный госпиталь Центрального военного округа доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

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