Экипажи более 40 кораблей и судов Каспийской флотилии начали подготовку к бою и походу

03.12.2020 (13:52)

В пункте базирования соединений Каспийской флотилии (КФл) экипажи кораблей, катеров и судов приступили к первому этапу подготовки в новом периоде обучения – отработке специальной курсовой задачи КЗ-1.

К выполнению мероприятий привлечены экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Великий Устюг», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань» и другие. Всего в пункте базирования отрабатывают курсовую задачу КЗ-1 экипажи более 40 кораблей и судов обеспечения флотилии.

С моряками проводятся различные учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, противовоздушной (ПВО) и противодиверсионной обороны кораблей при стоянке в пунктах базирования.

Отрабатываются вопросы повседневной организации службы, быта и отдыха экипажей, нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки к приёму боеприпасов, оружия и плаванию в море.

На учениях по борьбе за живучесть личный состав аварийных партий и групп кораблей отрабатывает действия на корабле и специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК).

На УТК, где полностью воссозданы отсеки корабля, действия личного состава отрабатываются в условиях, максимально приближенных к боевым. Моряки ликвидируют поступление воды, возгорание муляжей электрической проводки в отсеках, также применяются пиротехнические патроны, имитирующие образование пробоины в корпусе корабля.

В ходе учений по ПВО экипажи выполнят обнаружение и захват воздушной цели, подготовку вооружения к отражению ударов воздушного противника.

Следующим этапом боевой подготовки является слаживание экипажей при выходах в Каспийское море, где морякам предстоит выполнять учебно-боевые задачи как одиночным кораблем, так и в составе отряда.