03.12.2020 (13:09)

Российские военнослужащие в Абхазии приступили к прохождению курса интенсивной одиночной подготовки

Военнослужащие разнородных подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки в условиях горно-лесистой и прибрежной местности. Обучение проходит в рамках начала нового периода обучения.

Одиночная подготовка военнослужащих является первым этапом подготовки и становления новобранцев как специалистов. На учебных занятиях военнослужащие получат и закрепят навыки перемещения на поле боя, выполнения нормативов по специальной и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, преодолению минно-взрывных заграждений, научатся медицинскому делу, оказанию первой медицинской помощи в условиях, максимально приближенным к боевым.

Занятия с военнослужащими проводятся в специализированных классах и приказарменной учебно-материальной базе воинского соединения в стрелковых тирах и на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии и Майкопский в Адыгее. В зависимости от предназначения подразделения и специальностей военнослужащих, общая продолжительность подготовки в рамках первого этапа обучения составит от 1 до 2 месяцев.

Всего с военнослужащими базы планируется провести более 200 занятий различным предметам подготовки. В мероприятии принимают участие 100 процентов личного состава базы, из которых более 500 человек – новобранцы, осеннего 2020 года призыва.

По завершении курса одиночной подготовки военнослужащие базы пройдут итоговые испытания – сдадут зачеты по предметам боевой подготовки и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения. Личный состав, успешно сдавший экзамены, получит квалификацию « специалист 3 класса».

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