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03.12.2020 (13:32)

Военные психологи Каспийской флотилии завершили комплексное изучение личного состава молодого пополнения осеннего 2020 года призыва

Военные психологи Каспийской флотилии (КФл) завершили комплексное изучение и психодиагностическое обследование личного состава молодого пополнения осеннего 2020 года призыва с помощью новейшего аппаратно-программного комплекса АРМ-ВП.

Более 70% опрошенных молодых солдат и матросов отметили, что считают прохождение военной службы по призыву обязанностью каждого мужчины, также многие новобранцы написали в анкетах, что считают военную службу по призыву своим конституционным долгом.

Около 60% граждан, прибывших для прохождения военной службы по призыву в соединения и воинские части КФл, имеют специальное образование, в том числе 20% – высшее. Более 65% новобранцев воспитывались в полных семьях, почти 100% работали или учились до призыва на военную службу.

В настоящее время личный состав молодого пополнения КФл проходит адаптацию к новым условиям. Молодые солдаты учатся жить в условиях регламентированного распорядка дня воинской части, выстраивать отношения в воинском коллективе. В этот период к ним приковано пристальное внимание командиров всех степеней, которые совместно с медиками и психологами помогают новобранцам привыкнуть к ритму военной службы, снизить стрессовые нагрузки.

По истечении трех месяцев с момента призыва на военную службу военные медики и войсковые психологи флотилии проведут повторное комплексное обследование военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Южный военный округ , Психологи
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