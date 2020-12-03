03.12.2020 (11:12)
Кинологи ЮВО приступили к подготовке к конкурсу «Верный друг»
В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) военные кинологи начали подготовку служебных собак к отборочным соревнованиям конкурса «Верный друг».
Поражая на огневых рубежах мишени из мелкокалиберной винтовки, военнослужащим с четвероногими помощниками предстоит пройти трехкилометровую трассу дог-биатлона. На полосе препятствий служебным собакам необходимо преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, переползти под низко натянутой сеткой. Обучение собак проводится вожатыми соединения в специально оборудованном кинологическом городке.
Наиболее сложными элементами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к звуку взрывов и выстрелов из оружия.
Для участия в конкурсе приоритет отдается собакам пород немецкая и бельгийская овчарка.
Всего в отборочном этапе конкурса АрМИ-2021 «Верный друг» во всех соединениях ЮВО примут участие более 300 военнослужащих со своими питомцами.