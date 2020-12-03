03.12.2020 (12:38)

Психологи ЮВО в Абхазии провели углубленное тестирование новобранцев осеннего 2020 года призыва

Психологи российской военной базы в Абхазии провели углубленное тестирование новобранцев, прибывших в рамках осеннего 2020 года призыва.

Молодые солдаты прошли углубленное социально-психологическое изучение и психодиагностическое исследование с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений и анализа независимых характеристик и документов.

Также для анализа и обработки полученных первичных данных психологи применении современные комплекты автоматизированного рабочего места военного психолога (АРМ ВП).

Установленное на АРМ ВП программное обеспечение самостоятельно диагностирует индивидуальные особенности психики военнослужащего, библиотека тестов АРМ ВП включает в себя более 90 заданий, оценивающих характеристики личности.

В процессе психологического сопровождения военнослужащих будут проведены различные тренинги, направленные на сплочение коллектива.

Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации военнослужащих привлечено около 10 специалистов-психологов соединения.

Первичное психологическое изучение военнослужащих проводится в пунктах сбора и временной карантинной изоляции личного состава. Уже изучено более 300 военнослужащих, призванных военными комиссариатами различных субъектов РФ, в том числе из Московской, Самарской областей, Краснодарского края, республик Марий Эл, Мордовия, Удмуртия.

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