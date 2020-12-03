03.12.2020 (12:01)

В День Неизвестного солдата в гарнизонах ЮВО пройдут памятные мероприятия

В День Неизвестного солдата на территории более 40 военных гарнизонов Южного военного округа (ЮВО) пройдут памятные мероприятия. Командование ЮВО, объединений, соединений и воинских частей примет участие в церемониях возложения венков и гирлянд к Вечному огню, монументам воинов, павших в боях Великой Отечественной войны.

В настоящее время на территории ЮВО 7719 воинских захоронений. Прах 970 тыс. советских воинов, погибших в сражениях Великой Отечественной войны, покоится в 1076 захоронениях, в том числе в 120 братских могилах. На 846 монументах воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, зажжен Вечный огонь.

Обращаясь накануне памятной даты к личному составу соединений и воинских частей ЮВО, командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников напомнил о долге каждого военнослужащего чтить всех, кто погиб, защищая Родину.

«Безусловно, наш долг свято хранить память о каждом, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, защищая Отечество и государственные интересы», – отметил генерал армии А.Дворников.

Говоря о современных задачах военнослужащих, командующий войсками ЮВО призвал в повседневной боевой подготовке учиться беречь и ценить жизнь своих сослуживцев, уметь профессионально действовать в условиях современного боя, в том числе при эвакуации погибших и спасении раненых.

«Мы не должны допустить в будущем появления новых могил неизвестным воинам», – подытожил А.Дворников.

Справочно:

3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

День Неизвестного солдата в нашей стране отмечается с 2014 года и призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.

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