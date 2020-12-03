03.12.2020 (12:50)

В войсках ЮВО минутой молчания почтили память Неизвестного солдата

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) на утренних построениях личного состава минутой молчания почтили память Неизвестного солдата.

Военнослужащие и гражданские специалисты ЮВО почтили память воинов, чьи имена остались неизвестными, возложили венки и цветы к памятникам погибшим воинам.

В музеях воинских частей для юнармейцев школ Минобороны России был проведен урок мужества в онлайн-формате. Офицеры отделов военно-политической работы соединений рассказали о подвигах военнослужащих в вооруженных конфликтах в различные периоды.

День Неизвестного солдата – памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

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