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03.12.2020 (12:37)

В Приморской общевойсковой армии ВВО началась подготовка к конкурсам, входящим в программу АрМИ-2021

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Приморском крае, военнослужащие начали подготовку к конкурсам, входящим в программу АрМИ-2021.

На занятиях по огневой подготовке экипажи боевых машин и танков выполняют упражнения стрельб с применением комплекса вооружения БМП-2 и танков Т-72Б3. Военнослужащие на дистанциях от 300 до 2200 метров отрабатывает поражение появляющейся и движущейся бронетехники условного противника. Личный состав преодолевают змейку, скоростной участок, косогор, колейный мост, противотанковый ров с проходом.

В середине декабря 2020 года на полигонах Сергеевский, Ильинский и Бикинский пройдут первые этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

К концу года в соединениях и воинских частях армии будут проведены отборочные этапы по 10 конкурсам профессионального мастерства. Помимо вышеупомянутых состязаний, это «Снайперский рубеж», «Уверенный прием», «Верный друг» и «Соколиная охота». Подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты традиционно вступят в борьбу в конкурсах «Безопасная среда», «Белое солнце», «Специалист ТДА» и «Специальный район». По результатам конкурсов сильнейшие расчеты и экипажи представят свои бригады и полки уже на армейском уровне.

Остальные отборочные этапы конкурсов, которых порядка 20-ти, состоятся в Приморской общевойсковой армии ВВО после новогодних праздников.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ
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