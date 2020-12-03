03.12.2020 (10:08)

Около ста концертных мероприятий провел Ансамбль песни и пляски ЦВО в 2020 году

Около ста концертных мероприятий провели артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году. Об этом журналистам сообщил руководитель ансамбля майор Антон Шолохов.

«В течение года коллектив Ансамбля песни и пляски ЦВО участвовал в гастрольных турах в Сирийской Арабской Республике, в Витебске (Белоруссия) в рамках учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020», а также в Таджикистане в ходе совместного учения подразделений 201-й военной базы и Министерства обороны Республики Таджикистан. Личный состав ансамбля провел культурно-художественное обслуживание таких крупных мероприятий, как военно-технический форум «Армия-2020» и военно-патриотическая акция «День танкиста на Урале» под Екатеринбургом. Всего в уходящем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, организовали в общей сложности около ста концертных мероприятий», - заявил майор А.Шолохов.

Ансамбль песни и пляски ЦВО – один из старейших военных творческих коллективов в Вооруженных Силах РФ, в декабре 2019 года ансамбль отметил 80-летний юбилей. В его составе более 50 вокалистов, музыкантов и артистов балета. Победитель многих конкурсов, двухкратный обладатель гран-при Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ.

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