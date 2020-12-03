03.12.2020 (10:34)

Почти 300 военных полицейских ЦВО прошли подготовку в учебном центре военной полиции в 2020 году

Около 300 военнослужащих военной полиции ЦВО получили специальные знания для исполнения служебных обязанностей в учебном центре военной полиции во Владикавказе.

Программа подготовки предназначена для курсантов, не имеющих опыта службы в военной полиции, и включает в себя предметы по тактико-специальной, правовой, физической и огневой дисциплинам.

«Подготовка в учебном центре военных полицейских ЦВО, проходящих службу на должностях рядового и сержантского состава, – обязательное условие. Пока военнослужащий не пройдет обучение, мы не допускаем его к несению патрульной службы, он не имеет права принимать решений административного характера в отношении военнослужащих», – заметил начальник регионального управления военной полиции по ЦВО полковник Константин Смирнов.

Военнослужащие, окончившие курсы подготовки, получили сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и оружия не летального действия.

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