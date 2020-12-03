03.12.2020 (11:37)

Воздушно-космические силы завершили операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат»

После выведения на орбиту трех космических аппаратов спутниковой системы связи «Гонец-М» и космического аппарата Минобороны России, запущенных в 04 часа 14 минут (мск) 3 декабря с космодрома Плесецк Минобороны РФ ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б», специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока (РБ) «Фрегат».

В обеспечении запуска космических аппаратов «Гонец-М» и космического аппарата Минобороны России было задействовано более 500 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

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