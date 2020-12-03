03.12.2020 (09:09)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовал этап одиночной подготовки молодых военнослужащих

В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовал этап одиночной подготовки молодых военнослужащих. В течение учебного курса будет проведено более 100 тактических, тактико-строевых занятий, огневых тренировок, а также занятий по вождению боевых машин.

Это первый этап обучения молодых военнослужащих, от которого зависит дальнейший успех боевого слаживания подразделений и в конечном итоге их способность выполнять задачи по предназначению.

Каждый военнослужащий должен пройти базовый курс военной подготовки, включающий в себя изучение тактики действий на поле боя, технические характеристики вооружения и военной техники, правила их эксплуатации и обслуживания, изучить требования общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ.

На практических занятиях военнослужащим предстоит научиться строевым приемам, выполнить упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной подготовке, вождению боевых машин, радиационной, химической, биологической защите и другим предметам боевой подготовки.

Затем военнослужащие сдадут зачеты по предметам боевой подготовки и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения. По завершении этапа одиночной подготовки они будут назначены на штатные воинские должности в соответствии со своей военно-учетной специальностью.

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