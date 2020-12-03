03.12.2020 (10:53)

Военные медики скорректировали работу четырех медучреждений в Шадринском районе Курганской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики скорректировали работу четырех медучреждений в Шадринском районе Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с представителями Департамента здравоохранения и заместителем губернатора Курганской области скорректировали работу четырех медицинских учреждений в Шадринском районе.

В ходе рабочей поездки военные медики оказали помощь в организации работы поликлиники, сортировочной площадки, перепрофилированного госпиталя для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, а также детской больницы. В ходе корректировки работы поликлинического звена и сортировочной площадки военные врачи разработали практические рекомендации по проведению первичных осмотров пациентов и ведению больных COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Специалисты Минобороны совместно с сотрудниками госпиталя провели осмотры пациентов терапевтического отделения и реанимации, оптимизировали режимы кислородотерапии и определили группы пациентов, нуждающихся в продолжении лечения в центре респираторной поддержки в Кургане. Особенное внимание военные медики уделили организации работы детской больницы при приеме детей с диагнозом COVID-19 и прогнозирования распространения инфекции среди пациентов в возрасте до 14 лет.

Кроме того, для предотвращения вспышки заболеваемости, специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России скорректировали проведение противоэпидемических мероприятий в Шадринском геронтологическом центре для престарелых и инвалидов, в котором содержатся люди с отягощенным преморбидным фоном, входящие в группу риска по возрасту и наличию сопутствующих заболеваний.

«На сегодняшний день в Курганской области организован комплексный процесс оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поэтому на данном этапе работы наша основная задача – внесение точечных коррективов в работу отдельных подразделений, в том числе районных поликлиник и больниц», - рассказал руководитель сводного медицинского отряда Минобороны России Алексей Сигидаев.

Сводный медицинский отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь пациентам и медицинским специалистам Курганской области. Он состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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