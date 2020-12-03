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03.12.2020 (10:43)

Корабли Черноморского флота совершенствуют элементы курсовой задачи в море

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом боевой подготовки приступили к совершенствованию элементов специальных курсовых задач К-1 и К-2.

Часть кораблей уже находится в морских полигонах боевой подготовки и проводит комплексные корабельные тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, по защите корабля при стоянке на незащищённой рейде, а также маневрированию в различных условиях.

Другая часть сил флота проводит мероприятия в пунктах базирования, где моряки проводят тренировки по повседневной организации внутрикорабельной деятельности, по ликвидации условного пожара или пробоин в рамках проведения корабельных учений по борьбе за живучесть.

Выходы кораблей в море проходят в обеспечении самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Следующим этапом боевой подготовки экипажей кораблей ЧФ после сдачи курсовых задач К-2 станет отработка действий в море в составе однородных корабельных тактических групп.

В мероприятиях задействован весь корабельный состав Черноморского флота, в том числе фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
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