03.12.2020 (09:20)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье освоят новый вид боевой стрельбы

В рамках полевых занятий, военнослужащие отдельного подразделения специального назначения, разведывательных и мотострелковых подразделений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, освоят армейскую тактическую стрельбу, активно внедряемую в боевую подготовку войск.

Для этого на общевойсковых полигонах округа военнослужащие будут использовать специально созданные полосы, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Новшеством будет являться применение подвижных, качающихся мишеней, стрельба в движении, стрельба с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей, а также из других неудобных положений. Перед стрельбой с военнослужащими состоятся занятия по огневой подготовке и тактике, а также занятия по физической подготовке.

Особенностью тактической стрельбы является тренировка контроля дыхания в момент выполнения стрельбы после физической нагрузки. Такие занятия позволят тренировать у обучаемых навыки быстрого обнаружения целей, перемещения на поле боя, выбора выгодных позиций и скоростного поражения целей.

В занятиях примет участие свыше 400 военнослужащих, частей и соединений ВВО в Забайкалье.

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