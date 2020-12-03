03.12.2020 (08:30)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Шри-Ланку
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» завершил деловой заход в порт Тринкомали в Шри-Ланке, куда прибыл 30 ноября.
В период стоянки корабли ТОФ пополнили до полных норм запасы воды и топлива.
Отряд вышел из Владивостока 1 ноября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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