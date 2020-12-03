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03.12.2020 (08:00)

Танкисты ВВО испытывают новые методы подготовки экипажей

Военнослужащие танковых подразделений Восточного военного округа приступили к освоению новых методов подготовки экипажей, главным из которых стало комплексное упражнение по стрельбе. Занятия с боевой стрельбой проходят на всех крупных полигонах округа.

Нововведение заключается в безостановочном движении танков по километровому участку с преодолением 5 различных препятствий и ведение огня с определенным интервалом из комплекса вооружения по 12 подвижным мишеням, имитирующим авиацию, бронетехнику и пехоту условного противника. Все мишени появляются на маршруте неожиданно и экипаж должен точно применить танковую пушку, зенитный или танковый пулемёты. Условия выполнения упражнения приближают действия экипажа к реальному бою.

Непрерывная стрельба ведется вдоль грунтовой насыпи, что позволяет танкам быть менее заметными, а непрерывное движение на малой скорости танка, позволяет наводчику своевременно навести орудие точно на цель.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ОСК "Восток" , Танковые войска
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