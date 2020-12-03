03.12.2020 (07:30)

В ВВО началась вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции

Сегодня в Восточном военном округе началась вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции. Первая партия вакцины была доставлена в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термоконтейнерах.

В настоящее время вакцинацию уже проходят, командный состав и военнослужащие управления округа, военные врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие несущие боевое дежурство.

Вакцинация проводится препаратом Гам-КОВИД-Вак. Медицинские сотрудники, которые ставят прививку, прошли дополнительный инструктаж.

Перед введением вакцины все пациенты проходят медицинский осмотр.

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