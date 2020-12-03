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03.12.2020 (04:00)

Три команды моряков-подводников вышли в полуфинал турнира по хоккею с шайбой на кубок командующего Подводными силами ТОФ

На Камчатке завершились отборочные игры турнира на кубок командующего Подводными силами ТОФ по хоккею с шайбой.

Три команды моряков-подводников, успешно сыгравших в первом туре, вышли в полуфинал турнира. Это команды «Океан», «Океан-2» Подводных сил ТОФ и команда «Айсберг» соединения подводных лодок.

В полуфинале спортсмены проведут по одной встрече, по результатам которых определятся коллективы, которые в финале в своих группах сразятся за главный трофей турнира.

Всего в рамках чемпионата проведено уже более 40 встреч. Игры проходят на ледовом катке «Айсберг» города Вилючинска. В этом году в турнире принимает участие 15 команд из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска.

Финал состоятся 6 декабря.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Спорт
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