03.12.2020 (03:00)

Десантными катерами Тихоокеанского флота в рамках оказания помощи жителям Владивостока в ликвидации последствий циклона, перевезено более 600 пассажиров и 30 единиц техники

Десантные катера Тихоокеанского флота продолжают регулярные рейсы между Владивостоком и островом Русский, который отрезан от автомобильного сообщения с материком. Также осуществляется морское сообщение с ещё двумя островами архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого.

Для пассажирских перевозок используется десантный катер «Иван Карцов». За два дня военные моряки оказали помощь городу в перевозке около 700 пассажиров. Ежедневно катер выполняет по три рейса на остров Русский. По вторникам, четвергам и в субботу «Иван Карцов» заходит на острова Рейнеке и Попова, расположенные примерно в 25 километрах от Владивостока.

Десантные катера ТОФ ДК-70 и ДК-57 осуществляют переброску на остров Русский специальной техники и специалистов для проведения работ по ликвидации последствий циклона в этом районе города. К настоящему времени переправлено порядка 30 машин и почти 100 рабочих.

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