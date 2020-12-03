03.12.2020 (07:00)

При разминировании Степанакерта российские миротворцы за один день обнаружили и обезвредили около 100 взрывоопасных предметов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Очистка от взрывоопасных предметов южной окраины города Степанакерта

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов южной окраины города Степанакерта. В ходе разминирования саперами за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 38 гектаров местности и около 12 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1100 взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность и оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций.

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