03.12.2020 (07:00)
При разминировании Степанакерта российские миротворцы за один день обнаружили и обезвредили около 100 взрывоопасных предметов
Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов южной окраины города Степанакерта. В ходе разминирования саперами за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов.
Взрывоопасные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.
Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 38 гектаров местности и около 12 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1100 взрывоопасных предметов.
Российские миротворцы обеспечивают безопасность и оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций.