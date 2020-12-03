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03.12.2020 (07:00)

При разминировании Степанакерта российские миротворцы за один день обнаружили и обезвредили около 100 взрывоопасных предметов

Фото Видео

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов южной окраины города Степанакерта. В ходе разминирования саперами за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 38 гектаров местности и около 12 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1100 взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность и оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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