03.12.2020 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили восстановление учебного процесса еще в одной школе Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Восстановление учебного процесса в школах Нагорного Карабаха

При содействии российских миротворческих подразделений возобновляется учебный процесс в школах в Нагорного Карабаха. Звонок прозвенел еще в одной школе города Степанакерта.

Накануне российские военнослужащие полностью завершили разминирование в районе общеобразовательной школы № 8 в Степанакерте, оказали помощь в проведении ремонтных работ в образовательном учреждении и обеспечили безопасность при снабжении необходимым учебным имуществом и оборудованием.

При содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах возвращаются школьники и учителя, которые адаптируют учебную программу таким образом, чтобы учащиеся смогли наверстать пропущенные из-за военных действий в зоне конфликта занятия.

Благодаря усилиям российских военнослужащих в других населенных пунктах также идет работа по восстановлению гражданской инфраструктуры. Работы проводятся после завершения разминирования территории и объектов российскими инженерными подразделениями.

Всего в Нагорном Карабахе военными инженерами разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа

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