02.12.2020 (22:00)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошли комплексное двухдневное занятие по организации боевой подготовки

С началом нового учебного года, который начался с 1 декабря с.г., в Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск проведено комплексное двухдневное практическое занятие по организации боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности подразделений.

Комплексное практическое занятие в составе воинской части прошло под руководством командира гвардейского соединения гвардии полковника Владимира Селиверстова, который довел личному составу основные этапы и планы боевой подготовки на зимний период обучения.

Основная цель проведенного занятия – обучение личного состава подразделений бригады безопасным приемам и способам выполнения поставленных задач и предотвращение других происшествий, характерных для зимнего периода обучения. Основными учебными местами и учебными точками стали безопасность на занятиях по боевой подготовке, работа с вооружением и военной техникой, несение караульной и внутренней служб.

На территории части были организованны специальные учебные места, на каждом из которых, военнослужащие проходили теоретическую и практическую тренировку.

Военные врачи напомнили правила профилактики инфекционных и простудных заболеваний.

С целью полного охвата личного состава, занятие было организовано в течение двух дней. Во второй день были проведены занятия с военнослужащими, исполнявшими обязанности военной службы в нарядах и караулах.

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