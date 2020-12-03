03.12.2020 (00:00)

Ко Дню неизвестного солдата Минобороны России опубликовало архивные документы об одной из значимых страниц истории Великой Отечественной войны – защите Мурманска летом-осенью 1941 года

День неизвестного солдата в нашей стране отмечается 3 декабря. К этой дате на официальном сайте Минобороны России запущен историко-познавательный раздел «Они защищали Заполярье». Раздел, в основу которого легли архивные документы времен Великой Отечественной войны, расскажет о некоторых событиях и героях обороны Мурманска – о страницах героической обороны советского Заполярья.

46 лет назад в Мурманске на сопке Зеленый мыс – самой высокой точке над Кольским заливом – был воздвигнут мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Неофициально его стали звать «Алеша». В день открытия мемориала в его основание были замурованы две капсулы: одна с горстью земли из Долины Славы (места ожесточенных боев на правом берегу реки Западная Лица в нижнем течении, где проходил главный участок фронта в Мурманской операции 1941 года), а вторая с морской водой с места гибели сторожевого корабля «Туман». Там же были захоронены останки Неизвестного солдата.

На стеле мемориала перечислены все воинские соединения, которые защищали Заполярье в годы войны. Среди них – части 14-й армии, которые первыми встретили врага летом 1941 года.

Раздел открывают документы о действиях подразделений и частей 14-й армии с первых дней войны.

К примеру, из опубликованного в разделе приказа и боевых распоряжений командующего 14-й армией ясно, что уже к 29 июня на этом участке фронта сложилась непростая обстановка. Командиру 14-й стрелковой дивизии и коменданту 23-го укрепрайона было приказано при отходе под массированными ударами противника уничтожать материальную часть, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы и мосты, а также – сжигать за собой все поселки, «противнику ничего не оставлять». Для других частей армии был предусмотрен отход на восточный берег реки Западная Лица с целью занятия прочной обороны. К 1 июля штабом армии были проанализированы события первых дней войны, категорично указано на необходимость устранения промахов войсковой разведки, на усиление охраны флангов частей и соединений и на всех уровнях – средств связи. Кроме того, боевым распоряжением штаба 14-й армии от 1 июля 1941 года предписывалось не оставлять противнику ни одного исправного моста и дороги, подрывать и сжигать при отводе войск склады и базы с различным имуществом.

Рассекреченные документы красноречиво говорят о тяжелейшем положении на фронте в районе Титовки, где оборонялся 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии.

Так, пополнение, прибывающее для полка, вынуждено было вступать в бой сразу после высадки с транспортного судна «Енисей». Отступающие в беспорядке части и подразделения подвергались сильным атакам авиации противника, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником.

Господство в воздухе и преобладание в авиации, хорошее знание противником расположения советских частей, недостаточное количество советских зенитных средств, отсутствие связи, плохая организация отхода решили исход боев в районе Титовки. Потери в живой силе нашими частями были значительными. За период с 22 июня по 31 августа 1941 года 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек. Из них пропавшими без вести значились 230 человек.

Кровопролитные бои за Мурманск продолжались осенью 1941 года. Противник не оставлял попыток овладеть городом и пытался прорвать оборону советских войск, применяя сильный огонь артиллерии и массированные налеты своей авиации, вжимая в землю наших бойцов.

Из оперативных сводок, журнала боевых действий и исторического формуляра 143-го артиллерийского полка, опубликованных в разделе, пользователи узнают, что в сентябрьские дни 1941 года гитлеровцы предпринимали ежедневные неоднократные попытки атаковать позиции советских частей, оборонявших Мурманск. Противником применялась тяжелая артиллерия, бомбардировки с воздуха, минометный огонь, обходные маневры.

Во время второй попытки завладеть Мурманском, 8 сентября, на сравнительно небольшом участке противником была сосредоточена крупная группировка силой до одной пехотной дивизии. Основной удар пришелся на бойцов 95-го, 325-го стрелковых полков и 2-го дивизиона 143-го артиллерийского полка. Только 25 сентября в результате ожесточенных боев удалось отбросить силы противника за реку Большая Западная Лица.

Любителей отечественной военной истории заинтересуют рассекреченные наградные материалы на некоторых защитников Заполярья – представления на присвоение высокого звания Героя Советского Союза на политрука Василисина, младшего сержанта Дубинина и лейтенанта Миронова.

Политрук роты 325-го стрелкового полка Василисин С.В. в июле 1941 года был трижды ранен. Попав со своим взводом в окружение, политрук получил несколько ранений, но, не покинув поле боя, поднял в атаку оставшихся бойцов и с боем вывел их из фашистского капкана. Строки документа гласят: «при выходе из окружения тов. Василисин был снова тяжело ранен. 2 бойца на руках понесли потерявшего сознание своего политрука. В пути вражеской миной т. Василисин был убит».

Согласно рассекреченным документам, наводчик станкового пулемета пулеметной роты 24-го стрелкового полка младший сержант Дубинин В.М. 7 июля 1941 года в районе «Долины смерти» уничтожил 80 солдат и офицеров противника, 23 июля огонь его пулемета уничтожил еще 70 гитлеровцев. Во время боев 9-12 сентября, обороняя безымянную высоту, младший сержант Дубинин отбил несколько атак противника и уничтожил до 40 нацистов.

Среди опубликованных документов – наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза командира звена 145-го истребительного авиаполка лейтенанта Миронова В.П. Летчик-истребитель за два месяца боев совершил 127 боевых вылетов в районах Титовки, Большой Западной Лицы, Салми-Ярви, Луостари, Петсамо, порта Лиинахамари. Штурмовал войска и противовоздушные пункты противника, вылетал на разведку аэродромов и тылов, сопровождал свои самолеты, провел 25 воздушных боя, лично сбив 5 гитлеровских самолетов. При чем эффективность каждого вылета по правилам тех лет должна была подтверждаться командованием наземных частей, в районе действий которых выполнялось летное задание.

Часть опубликованных в разделе архивных документов посвящена еще одному защитнику Заполярья – легендарному сторожевому кораблю Северного флота «Туман», геройски погибшему 10 августа 1941 года при выполнении боевой задачи.

Три миноносца гитлеровских военно-морских сил одновременно атаковали уступающий им в скорости и вооружении советский сторожевик. В результате обстрела на корме «Тумана» вспыхнул пожар, было выведено из строя рулевое управление, перебиты антенны и ванты, получены пробоины. Несмотря на критические повреждения, гибель многих членов экипажа, в том числе командира и комиссара корабля, сторожевик с поднятым флагом пытался противостоять врагу. В течение 13 минут фашистские эсминцы расстреливали «Туман» из 127-миллиметровых орудий. Только когда экипаж «Тумана» поставил дымовую завесу, артиллерийский огонь прекратился.

15 человек из экипажа и сам сторожевик «Туман» погибли в неравном бою, 17 было ранено. Часть личного состава спаслась на шлюпках. Сторожевик затонул с поднятым флагом.

В апреле 1965 года место неравного боя сторожевого корабля «Туман» с тремя фашистскими эскадренными миноносцами было определено как место боевой славы, координаты которого были нанесены на карты. Согласно приказу командующего Северным флотом при прохождении места боевой славы кораблями, на верхней палубе выстраивается личный состав, приспускается Военно-Морской флаг и подается один длинный звуковой сигнал-салют в течение 60 секунд.

Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

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