02.12.2020 (21:30)

В гвардейской танковой армии ЗВО стартовали сборы с гранатометчиками

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных на территориях Московской и Нижегородской областей, начались учебно-методические сборы с гранатометчиками.

Военнослужащие под руководством опытных инструкторов будут совершенствовать практические навыки по поражению мишеней, имитирующих военную технику и живую силу противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Обучение начнется с прохождения курса теоретической подготовки. Участники сборов изучат устройство гранатометов, типы применяемых боеприпасов, тактику действия номеров расчетов на поле боя, способы определения наиболее важных и опасных целей, а также наиболее уязвимые места бронетехники противника.

На втором этапе сборов военнослужащие овладеют первичными навыками стрельбы с применением приспособлений учебной стрельбы, после чего приступят к стрельбе инертными гранатами. Данный вид боеприпасов не снаряжается взрывчатым веществом и за счет этого значительно дешевле боевого аналога, а отсутствие взрыва позволяет определить точное место попадания.

На активной фазе сборов военнослужащие проведут боевые стрельбы по статическим и динамическим мишеням на точность и получат индивидуальные оценки.

Учебно-методические сборы пройдут в течение четырех недель. В них примут участие более 800 военнослужащих, будет задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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