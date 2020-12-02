02.12.2020 (21:15)

В гвардейской танковой армии ЗВО начались полевые сборы со снайперами

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) начались полевые сборы со снайперами. В них принимают участие более 300 военнослужащих, среди которых как опытные снайперы, так и начинающие — военнослужащие по призыву, недавно назначенные на должность.

Сборы проводят наиболее подготовленные офицеры-инструкторы, имеющие боевой опыт. Под их руководством военнослужащие отработают способы противодействия снайперам противника, применяемые подразделениями специального назначения.

Так, снайперы будут учиться поражать цели без пристрелочного выстрела и использовать подручные средства для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий. Также большое внимание будет уделяться вопросам скрытного передвижения на поле боя и в тылу условного противника.

На этапе учебных стрельб военнослужащие поразят движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели, отработают действия снайперских пар.

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