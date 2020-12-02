02.12.2020 (21:00)

Ветеран Великой Отечественной войны первым увидел войсковой музей-диораму в бригаде связи общевойсковой армии ЗВО

Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Николай Николаевич Борисов принял участие в торжественной церемонии начала зимнего периода обучения вместе с командованием Воронежского военного гарнизона.

96-летний фронтовик совместно с командующим общевойсковой армией Западного военного округа и военнослужащими управления бригады связи открыл торжественный митинг.

В ходе мероприятия ветеран вместе с военнослужащими осеннего призыва одними из первых посетили новый музей на базе бригады управления. Николай Николаевич Борисов поделился впечатлениями от экспозиции музея, выставленных оригинальных образцов военной формы, диорамы современных локальных конфликтов, а также провел урок мужества для молодых воинов-гвардейцев.

В конце экскурсии фронтовику продемонстрировали организацию полевого быта военнослужащих, социально-бытовые условия проживания, организацию питания и банно-прачечного обслуживания.

Николай Николаевич Борисов служил командиром танка, танкового взвода и танковой роты с ноября 1943 года и до окончания Великой Отечественной войны. Был дважды ранен. После окончания войны продолжал службу в кадрах Вооруженных Сил на различных командно-штабных должностях в течение 40 лет. Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени и двумя медалями.

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