02.12.2020 (20:50)

На вооружение отдельной бригады МТО Западного военного округа в Воронежской области поступила партия новых автомобилей

В соединение материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа, дислоцированного в Воронежской области, поступила крупная партия новых автоцистерн АЦПТ-10-53501.

Новые автомобили предназначены для укомплектования нового подразделения подвоза воды в составе бригады МТО округа, а личный состав подразделения с 1 декабря уже приступил к отработке нормативов по развертыванию цистерн и вождению боевых машин.

Автоцистерны предназначены для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей. Горловины цистерн закрываются термоизолированными крышками, трубопроводы имеют теплоизоляцию от обмерзания. Автоцистерна изготовлена на базе автомобиля КамЗ-53501.

АЦПТ оснащена системой подогрева емкости и насосного отсека, а также укомплектована двумя разгрузочными рукавами, которые в транспортном положении находятся в пеналах по бокам автомобиля. Слив и наполнение цистерны производится через трубопровод, изготовленный из нержавеющей стали. Привод насосной установки осуществляется от гидросистемы автомобиля.

Пульт управления расположен в закрытом отсеке обслуживания цистерны и оснащен звуковой и световой системой оповещения предельного наполнения (от датчика верхнего уровня), а также освещением рабочего отсека.

Всего в зимнем периоде обучения в нового подразделения в составе бригады МТО задействовано 46 автомобилей нового образца.

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