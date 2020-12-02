02.12.2020 (20:20)

Военнослужащим отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО в Воронежской области вручили Боевое знамя нового образца

Военнослужащим отдельной бригады материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области, вручено Боевого знамя нового образца.

Ритуал прошел в торжественной обстановке с участием приглашенных гостей. Начальник автомобильно-дорожной службы ЗВО полковник Алексей Павличенко лично передал командиру бригады подполковнику Анатолию Накадалюку Боевое знамя, вышитое по новым технологиям с геральдикой соединения.

Накануне дня вручения состоялась церемония крепления знамени к древку, в которой приняли участие ветераны и действующие военнослужащие, заслужившие это право лучшими показателями в боевой подготовке и ратном мастерстве.

Торжественная церемония вручения Боевого знамени нового образца прошла в соответствии с воинскими ритуалами в присутствии личного состава соединения.

В состав отдельной бригады материально-технического обеспечения после ее формирования вошли автомобильные батальоны с новейшими модификациями грузовых автомобилей семейства КамАЗ 53501, 65117, а также «Урал – 4320», роты заправки горячего со специальными автомобилями АЦ-14 и АЦ-9, а также подразделение подвоза воды с новейшими автомобилями на базе КамАЗ АЦПТ-10.

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